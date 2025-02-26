Елабужский район отправил военным 343 тонны помощи с начала СВО

В зоне специальной военной операции сейчас находятся 832 военнослужащих из Елабужского района. С первых дней СВО район активно оказывает поддержку бойцам: организовано 108 отправок гуманитарной помощи для военных и 35 – для госпиталей. Об этом на отчетной сессии сообщил глава района Рустем Нуриев. В заседании принимает участие первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

Всего мобилизованным, контрактникам и добровольцам собрано 343 тонны гуманитарного груза на сумму более 344 миллионов рублей. Кроме того, в зону СВО отправлено 79 автомобилей. Елабужский район также направил помощь в Лисичанск и Рубежное.

«Я благодарю наших жителей и предприятия за неравнодушие и активность», – отметил глава района Рустем Нуриев.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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