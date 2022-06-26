El País: НАТО готовится к крупнейшему развертыванию сил со времен холодной войны

Страны НАТО на предстоящем саммите в Мадриде обсудят возможное развертывание дополнительных сил в Европе, которое станет крупнейшим со времен холодной войны. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на осведомленные источники.

«Некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на восточном фланге альянса, состоящего из боевых групп, к бригадам», — рассказали собеседники издания.

Сейчас размещенные в государствах Восточной Европы боевые группы насчитывают от 1 тыс. до 1,6 тыс. военных, бригадная структура предполагает увеличение численности как минимум в два раза. Кроме того, бригады могут получить более тяжелое оружие и окажутся лучше способны к автономным действиям. Расположенные близко к России страны НАТО и вовсе настаивают на развертывании даже не бригад, а дивизий.

Соответствующие планы обсуждались накануне, 25 июня, в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Кроме того, новая стратегическая концепция блока, которую предполагается принять на саммите, ознаменует фактический разрыв связей с Россией. В новой версии документа РФ будет классифицироваться как «прямая и непосредственная угроза».

Саммит НАТО пройдет в столице Испании Мадриде с 28 по 30 июня. По итогам проходящей сейчас в Германии встречи лидеров стран «Большой семерки» планируется заявить о решении оказывать военную помощь Украине бессрочно.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России, а также оказывать Украине различную поддержку. О вступлении в НАТО попросили ранее нейтральные Финляндия и Швеция.