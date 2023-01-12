Экзам Губайдуллин: «Муртаза Рахимов внес огромный вклад в сохранение целостности России»

Первый Президент Башкортостана Муртаза Рахимов являлся одним из политических тяжеловесов, чей вклад помог сохранить целостность и устойчивость России в непростые постсоветские годы. Такое мнение «Татар-информу» выразил глава Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

«Это большая потеря. Муртаза Губайдуллович являлся настоящим политическим тяжеловесом наравне с Минтимером Шариповичем, Юрием Лужковым и другими руководителями регионов того непростого периода. Все они внесли огромный вклад в сохранение целостности России», – подчеркнул Губайдуллин.

Он напомнил, что именно Муртаза Рахимов стоял у истоков реформ, которые было необходимо провести в Башкортостане для дальнейшего уверенного развития республики. Используя подходы соседнего Татарстана, в Башкортостане начали направлять региональные доходы на повышение качества жизни людей.

«Между нашими республиками было такое негласное соревнование, своеобразная конкуренция. Но это в итоге работало на благо жителей двух республик, они постоянно развивались. Тогда было многое сделано для того, чтобы потенциал региона и богатые природные ресурсы работали на повышение качества жизни населения. Поэтому вклад Муртазы Губайдулловича в развитие Башкортостана очень велик», – заключил Экзам Губайдуллин.

Напомним, Рахимов скончался вчера на 89-м году жизни. Церемония прощания состоится завтра, 13 января, в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе, с 9.00 до 12.00 проститься с первым Президентом республики смогут все желающие.