Эксперты заявили об экономическом карантине на рынке недвижимости в Казани

Говорить о позитивных трендах на рынке недвижимости в Казани и Татарстане сегодня не приходится. Таким мнением с «Татар-информом» поделился вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.

«Рынок чувствует себя очень плохо – в первую очередь из-за отсутствия доступной ипотеки. Ставка по кредиту в 25% (по данным ЕИСЖС – прим. Т-и) делает жилье практически недоступным для большинства покупателей», – отметил собеседник информагентства.

При этом, по словам эксперта, цены не падают – их удерживают застройщики, финансовые модели которых не предполагают снижения. На «первичном рынке сохраняется небольшая активность за счет семейной ипотеки и альтернативных сделок, когда покупатели продают имеющееся жилье и с доплатой приобретают новое».

На рынке новостроек сейчас доминируют сделки с рассрочкой, сообщила член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

«Мы видим, что до 70% договоров долевого участия сейчас оформляется именно в рассрочку. Это единственный рабочий инструмент, который хоть как-то поддерживает первичный рынок», – отметила Гизатова.

На вторичном рынке эксперты наблюдают антирекорд: ситуация хуже, чем была даже во время карантина в 2020 году. Продажи упали до минимума – люди не готовы покупать жилье в условиях высокой ставки, а продавцы не хотят сильно снижать цены.

«Фактически сейчас происходит экономический карантин, только не из-за вируса, а из-за высокой ставки. Люди либо ждут лучших времен, либо уходят в аренду», – подчеркнула Гизатова.

Оживление рынка эксперты прогнозируют не ранее весны 2026 года. Надежды на расширение программы семейной ипотеки пока не оправдались. При этом, по словам Гизатовой, многие ждали изменений – например, включения в льготные программы учителей и врачей, но решения по ним пока нет.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости Татарстана читайте в материале «Экономический карантин» на рынке жилья Татарстана: цены растут, сделки падают».