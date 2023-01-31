Эксперты: Выставка «Украина. На переломах эпох» сведет к минимуму вопросы по этой теме

В контексте происходящего в России в последние годы выставка «Украина. На переломах эпох», открывшаяся в казанском историческом парке «Россия — моя история», — прекрасная возможность познакомить жителей с достоверными фактами из истории. Об этом сказала на площадке Экспертного клуба гендиректор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.

«Учитывая, что основным источником информации в нынешнее время, к сожалению, является интернет, информационное пространство буквально заполнено фейками о тех или иных событиях и домыслами несведущих людей. Думаю, представленная выставка сведет к минимуму все вопросы по этой теме у ее посетителей», — посчитала она.

Член Российской ассоциации политических наук, кандидат политических наук Зоя Силаева отметила, что проект с помощью современных технологий доступно повествует о ключевых и переломных моментах истории, о которых важно помнить, и не оставит никого равнодушным.

«Новый формат „выставка-путешествие“, сопровождающаяся уникальными фотографиями, видеоматериалами, кинохрониками, картами, плакатами и многочисленными архивными документами, позволит кому-то только познакомиться с историческими событиями, кому-то по-новому взглянуть на уже известные факты, кому-то сопоставить информацию и понять, какие исторические уроки, оказались невыученными, и почему сегодня история повторяется, осознать значимость культурных ценностей, позволяющих сохранить единство и целостность народа», — сказала Силаева.

По ее словам, этот культурно-просветительский проект ориентирован «на умеющего думать и анализировать человека, сопоставлять факты и разные точки зрения, чтобы докопаться до истины».

Член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков отметил, что историческое образование очень важно для просвещения и социализации человека, выработке его гражданской позиции. Он отметил, что в последние годы государство проводит очень большую работу по унификации содержания учебников и расширению часов преподавания истории Отечества.

«К сожалению, этого не хватает 20-25 лет мы последовательно разрушали историческое образование и просвещение, пытались вписать в историю западных стран. Но место для нас там не нашлось, несмотря на то, что именно советский народ победил в Великой Отечественной войне. Более того, Украина стала тем государством, с помощью которого по РФ страны Запада стали наносить удары идеологического, а теперь и военного характера. Историю Украины переписали полностью. Но для России это наиболее близкие люди», — подчеркнул эксперт.

Украинцы и русские, живущие на значительной части современной Украины, фактически часть единого русского народа, поэтому в связи с таким контекстом проведение интерактивных выставок очень важно, считает Большаков.

«Огромная часть Украины — Новороссия — никогда и не была украинской территорией. Все крупные города Новороссии были учреждены различными русскими царями. Свою историю имеет Крым, связанный с именами Екатерины Второй, князя Потёмкина. Это территория русской военной и боевой славы. Сегодня она имеет огромное политическое, культурное и военное значение. Поэтому открывшаяся выставка поможет учителям в татарстанских школах доносить правильные акценты в истории российского и украинского государств, их взаимодействия до школьников», — сказал член Общественной палаты РТ.

Выставка «Украина. На переломах эпох» продлится с 24 января по 24 февраля 2023 года. Ранее экспозицию осмотрел и Президент Татарстана Рустам Минниханов.