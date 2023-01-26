История братских народов: в Казани открылась выставка «Украина. На переломах эпох»

В казанском историческом парке «Россия — моя история» открылась мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох». Экспозиция охватывает большой исторический период и рассказывает об истоках современных событий.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Это первая полномасштабная мультимедийная выставка в России, посвященная истории Украины. Впервые проект был представлен в Москве, где доказал свою актуальность и востребованность среди горожан — ее посетителями стали около 55 тыс. человек. На открытии просветительского проекта собрались кадеты, воспитанники «Юнармии» и представители отделения «Молодая гвардия».

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Это значимая выставка для каждого жителя Российской Федерации, – заметила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. – Кто-то из вас возможно еще не понимает всего перелома эпохи. Я бы хотела, чтобы каждый, кто пришел ознакомиться с выставкой, делал это осознанно. Важно вдумчивое отношение к тому, что перед вами представлено».

Она подчеркнула, что выставка основана на исторически достоверных материалах и поможет участникам сформировать собственное мнение по этому вопросу.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Вице-премьер республики обратила внимание, что выставка создана с помощью современных технологий, к примеру здесь задействованы проекции и интерактивные панели. Такая подача информации должна сделать экспозицию более доступной для детей.

«Я бы порекомендовала ознакомиться с выставкой родителям и детям. Высказывания людей, которые сформировали современную Украину, здесь представлены, и реакции на все действия показаны. Это позволяет раскрыть в полной мере правду о нашей истории и современном мире», — считает она.

Фазлеева подчеркнула, что все временные процессы показаны доступно и наводят на глубокие размышления — как в наши дни важно говорить об исторической правде.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Посетители выставки совершают путешествие сквозь века по десяти тематическим зонам. Они охватывают большой исторический период — от основания Древнерусского государства в IX веке до современных событий. Собравшимся рассказали о возникновении Украины. На экранах представлены архивные документы, фотографии, видеоматериалы и плакаты, а также современные украинские учебники в оцифрованном формате, «кинозалы» с видеохроникой и фильмами, созданными специально для проекта.

Перемещаясь по залам, посетители узнали факты из истории Малороссии и Новороссии, о происхождении слова «Украина» и о том, кого называли на Руси украинцами. Также ребятам рассказали о попытках расчленить славянский мир в разные исторические периоды. Показана последовательность появления Луганска, Донбасса, Одессы и других городов, революции, войны и культурное достояние этих территорий.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Одна из задач проекта — показать, что украинцы и русские — это один большой народ, который сформировался в древние века», — объяснил в ходе просмотра выставки экскурсовод.



Отдельно выделены исторические эпизоды, которые привели к трагическим событиям современности.

Последние залы посвящены событиям на Украине в 2014 году, перевороту на Майдане, войне в Донбассе и спецоперации. Замыкает экспозицию зал со снимками российских военнослужащих, которые погибли на территории Украины выполняя свой долг перед Отечеством.



Организаторами выставки выступили Патриарший совет по культуре, Министерство культуры РФ, мультимедийный проект «Россия – моя история».