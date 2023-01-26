Минниханов осмотрел мультимедийную выставку «Украина. На переломах эпох»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил мультимедийную выставку «Украина. На переломах эпох» в историческом парке «Россия – моя история». Десять тематических залов экспозиции охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до сегодняшних событий.

«Это новый, очень актуальный формат, – оценил Президент РТ выставку. – История нашего государства, его становление, события, происходящие на Украине – все представлено очень интересно и на доступном языке. Каждый из нас должен знать свою историю, особенно это касается детей. Здесь это очень профессионально и хорошо организовано». Он также поблагодарил разработчиков проекта, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В экспозиции отражены такие события, как Крещение Руси князем Владимиром, вхождение Малороссии в Русское царство, присоединение Крыма, создание Новороссии в правление Екатерины II, создание УССР, Великая Отечественная война 1941–1945 гг., распад СССР, начало новейшей истории Украины, трагедия Донбасса, возвращение Крыма и юго-восточных регионов в Россию.

Посетители могут увидеть уникальные фото- и видеоматериалы, кинохронику, карты, плакаты и многочисленные архивные документы. При создании выставки использованы современные мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.

В Казани выставка «Украина. На переломах эпох» продлится с 24 января по 24 февраля 2023 года.

Впервые выставку представили в Москве в ноябре прошлого года в ЦВК «Манеж». За три недели ее посетили более 55 тыс. человек из России, Италии, Японии, Армении, Германии, Белоруссии, Китая, Казахстана, ЛНР и ДНР.