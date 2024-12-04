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Эксперты: В Казани в ноябре не стартовали продажи новостроек
Казань оказалась среди пяти городов-миллионников, где в ноябре не стартовали продажи новостроек, пишут «Известия» со ссылкой на исследование экспертов отрасли.
Помимо столицы РТ, старта продаж новостроек в ноябре не фиксировали в Москве, Волгограде, Самаре и Уфе. Интересно, что в Питере в последний осенний месяц стартовал в продаже только один проект.
Продажи новостроек в ноябре стартовали только в Новосибирске (четыре проекта), Краснодаре (3) и Хабаровске (3). Совокупная площадь стартовавших проектов во всех трех городах – 228,8 тыс. квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Татарстане за год вырос спрос на складскую недвижимость, свободных помещений мало.
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