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Цены на квартиры в Казани с начала года росли быстрее инфляции
Казань стала одним из городов-миллионников России, где средняя стоимость кв. м. на «вторичке» обогнала официальную инфляцию. Согласно статистике Росстата, с начала года инфляция составляет 7,41%, однако в столице РТ квартиры на вторичном рынке подорожали на 13,9% за аналогичный период, пишут «Известия».
Помимо Казани цены на «вторичку» росли быстрее инфляции в Нижнем Новгороде (+14%), в Ростове-на-Дону (+8,4%), в Воронеже (+8,3%), в Самаре (+8,1%) и в Челябинске (+7,5%).
Однако есть и города-миллионники, где цены на этом рынке недвижимости росли меньше инфляции. К таким относятся Красноярск (+5,3%), Екатеринбург (+5%), Уфа (+4,9%), Новосибирск (+4,6%), Москва (+3,8%) и Краснодар (+3,4%).
Еще в двух городах цены на «вторичку» и вовсе снизились. Речь идет про Волгоград (-3,8%) и Санкт-Петербург (-2%).
В целом по РФ кв. м. вторичного жилья подорожал в среднем на 2%. По прогнозам аналитиков, в среднесрочной перспективе этот тренд сохранится.
Ранее сообщалось, что Челны обогнали Казань по динамике роста цен на комнаты за год.
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