Эксперты прокомментировали результаты опроса об отношении к переселенцам из Донбасса

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 78% респондентов поддержали размещение в России переселенцев из Донецкой и Луганской республик. Результаты исследования прокомментировали эксперты, пишет издание «Ридус».

Политконсультант Алена Август заметила, что результаты опроса неудивительны. По ее мнению, хотя республики Донбасса не относятся к России юридически, по-человечески они находятся в едином поле.

«Это люди, у которых здесь есть родственники, друзья, те, с кем учились. Ментально мы очень близкие народы. Границы в душе стереть нельзя. Люди тревожатся о своих близких и готовы принимать беженцев», — заявила она.

В свою очередь руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян отметил, что в текущей ситуации и с учетом присутствующей в СМИ картины уровень поддержки размещения переселенцев не вызывает удивления.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Для них определены шесть пунктов временного размещения.

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.