Эксперты отметили рост популярности на туры в Санкт-Петербург из Казани

Санкт-Петербург вошел в тройку самых популярных направлений в новогодние каникулы. Причем эксперты отрасли отмечают рост количества заявок на туры в Культурную столицу из таких городов, как Казань, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Пермь, Самара и Уфа. Об этом говорится в материале АТОР.

Как добавили туроператоры, в целом спрос на туры в Питер за год вырос в среднем на 10%-15%. Причем средняя стоимость путевки в Новый год колеблется от 17 до 22,6 тыс. рублей за двоих на три дня и без учета дороги.

По статистике, в новогодние каникулы туристы чаще посещают загородные места – Царское Село, Петергоф, Кронштадт, Павловск, Выборг, Ораниенбаум. В городе гости, как правило, стараются посетить Эрмитаж, Исаакиевский собор, Казанский собор, Кунсткамеру, музей «Петровская акватория» и Юсуповский дворец.

В свою очередь, Казань заняла 4 место в рейтинге городов, где россияне планируют встретить Новый год и провести последующие каникулы. Также столица РТ попала в топ городов, в которых можно недорого отдохнуть в декабре.