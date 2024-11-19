Казань попала в топ городов, где можно недорого отдохнуть в декабре

Казань заняла второе место в рейтинге городов России, куда можно выгодно слетать и отдохнуть в декабре. Согласно результатам исследования турфирм, перелет из российских городов в столицу Татарстана обойдется в среднем в 6,5 тыс. рублей, а стоимость проживания в отеле категории «три звезды» - 4 тыс. рублей за ночь, пишет газета RT.

Дешевле чем в столице РТ отдых «встанет» только в Пскове: перелет - 6 тыс. рублей, а ночь в отеле - 3 тыс. рублей.

Во всех остальных городах, попавших в данный топ, отдых обойдется дороже. Так, улететь в Москву стоит в среднем 7,6 тыс. рублей и 2,5 тыс. рублей за номер в отеле. В Вологде за перелет россиянин отдаст около 8,5 тыс. рублей и 4,5 тыс. рублей за гостиницу.

Также в топ недорогих направлений попали Иваново (билет - 8,7 тыс. рублей, проживание - 3 тыс. рублей), Чебоксары (перелет - 8,9 тыс. рублей, ночь в отеле - 2,8 тыс. рублей), Санкт-Петербург (билет - 9 тыс. рублей, гостиница - 2,5 тыс. рублей), Грозный (9,3 тыс. за транспорт и 3,5 тыс. рублей за проживание) и Самара (9,5 тыс. рублей и 2 тыс. рублей соответственно).