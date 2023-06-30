Эксперты о попытке мятежа: Консолидация российского общества была достигнута в 2022 году

Консолидация российского общества была достигнута в 2022 году, в рамках начавшейся СВО. Такое мнение высказали татарстанские эксперты на площадке «Экспертного клуба», комментируя возможные последствия попытки вооруженного мятежа 24 июня.

Так, по мнению заведующего кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, члена Общественной палаты РТ, доктора политических наук Андрея Большакова, консолидация произошла вокруг действующей федеральной власти. «Значительный процент поддержки имеет российский Президент и его сподвижники: Патрушев, Медведев, Мишустин, Шойгу и др. Сам Владимир Путин не опускает своего рейтинга ниже 75-80 процентов», – отметил эксперт.

Большаков также назвал единственную, по его мнению, причину такой консолидации. «Если против России ополчился весь “коллективный Запад”, то только в единстве Россия может этому противостоять, опираясь на поддержку различной интенсивности, большинства стран мира», – сказал Большаков.

Он также добавил, что выехавшие после объявления мобилизации релоканты «уже большей частью вернулись». «Возвращаться можно всем, кроме тех, кто совершил преступления против России», – акцентировал он.

«С элитной консолидацией дело обстоит гораздо сложнее. Группировки элиты разделены на тех, кто поддерживает СВО, поддерживает формально, поддерживает радикально, не поддерживает СВО, открыто противодействует ей. В ходе военного мятежа 24 июня были выявлены различные элитные интересы и элитные действия. Я надеюсь, что это поможет российскому руководству окончательно определиться с противодействующими элитными группами и нанести по ним удары, которые избавят нас в будущем от сепаратных переговоров, спасения денег олигархов, поддержки богемных ЛГБТ-сообществ. С олигархами, предателями и гомосексуалистами России не по пути. К тем, кто запутался в выборе, но не изменил Родине, должно быть проявлено снисхождение», – резюмировал эксперт.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин также отмечает, что на фоне прошедших событий, российское общество продемонстрировало высокую степень консолидации вокруг четких решений Президента.

«Относительная “безмятежность” – это большой показатель доверия власти. Оставив решать возникшие вопросы тем, в чьей компетенции это находится, население было спокойным и уверенным, что Россия справится с проблемой. Россия обретает суверенитет во всех сферах, россияне видят, что власть принимает решения в пользу народа, стремление сплотиться, совместно работать на достижение поставленных целей не требует искусственной мотивации. Четкая позиция жителей всех регионов, представителей общественности, партий, религиозных организаций была однозначной – втягивание страны в гражданскую войну недопустимо», – сказал Гафиятуллин.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов отмечает, что «развитие любого общества – это динамичный и весьма драматический процесс, поскольку есть всегда столкновение политических, экономических и социокультурных интересов».

«Однако есть периоды в жизни гражданских политических наций, когда политические амбиции, экономические соображения и гешефты, иные противоречия должны быть оставлены. Ситуация специальной военной операции для России именно такой период», – продолжает эксперт.

«На наш взгляд, самое важное, что произошло 24 июня – это объединение российской гражданской политической нации вокруг национального лидера, Президента РФ и Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Конкретнее, если брать Татарстан – то уже с утра Раис республики Рустам Минниханов сделал политическое заявление о поддержке легитимной российской власти, с заявлением от Общественной палаты РТ выступила зампредседателя Общественной палаты РТ Асия Тимирясова, не остался в стороне Госсовет РТ и Татарстанское отделение ОНФ. Полагаю, что мере продолжения СВО, а ее цели демилитаризация и денацификация Украины – процесс длительный, российское общество еще не раз будет ставиться нашими геополитическими врагами и их сторонниками внутри страны в экстремальные условия», – продолжает Агапов.

«Поэтому ответом на все внутри- и внешнеполитические вызовы должны быть практики понимания, консолидации, ответственности. Сегодня лейтмотивом России должен стать девиз “Все для победы в СВО!”. Военное добровольчество, волонтерство в помощи фронту и семьям участников СВО, гражданская солидарность – это практики, минимизирующие риск повторения военных мятежей и “гибридной” гражданской войны, в которую нас мечтает втравить несистемная оппозиция», – подчеркнул эксперт.

Член центрального штаба общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», заместитель генерального директора «Ассоциации предприятий и промышленников РТ» Тимур Халиков резюмирует: «Сдюжим, выстоим, отстоим – это не просто слова, это суть нашего единства, это то самое важное, что ведет нашу страну к Победе. Общие жизненные ценности для всех нас, граждан России, имеют особый смысл и определяют важные ориентиры развития».