ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину превышает 78 процентов

Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

По данным свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 78,6 процентов россиян доверяют Президенту России Владимиру Путину. Исследование проводилось в период с 19 по 25 июня.

Также отметим, что деятельность правительства России одобряют 50,1 процентов, а рейтинг персонального доверия главы правительства Михаила Мишустина составляет 51,7 процентов.

В опросе приняло участие 1,6 тысяч россиян.