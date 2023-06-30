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Общество 30 июня 2023 12:26

ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину превышает 78 процентов

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Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

По данным свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 78,6 процентов россиян доверяют Президенту России Владимиру Путину. Исследование проводилось в период с 19 по 25 июня.

Также отметим, что деятельность правительства России одобряют 50,1 процентов, а рейтинг персонального доверия главы правительства Михаила Мишустина составляет 51,7 процентов.

В опросе приняло участие 1,6 тысяч россиян.

#Владимир Путин #рейтинг #опрос вциом
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