Минниханов: Татарстан всецело поддерживает Верховного Главнокомандующего

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия всегда славилась людьми, у которых сильный дух. Чувство патриотизма является неотъемлемой чертой характера людей всех поколений и национальностей. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Наша страна во все времена славилась сильными духом людьми. Чувство патриотизма и любви к Родине неотъемлемая черта людей всех поколений, всех национальностей. Татарстан всецело поддерживает Верховного Главнокомандующего, Президента страны Владимира Владимировича Путина», — сказал руководитель республики.

Он призвал объединиться в это сложное время вокруг российского лидера и вместе противостоять тем, кто представляет угрозу России и ее многонациональному народу.

«Татарстан халкы безнең зур илебезне ныгытуга көн саен үз өлешен кертә. Без Президентыбыз Владимир Владимирович Путинны хуплыйбыз! (Татарстанцы каждый день вносят свой вклад в укрепление нашей огромной страны. Мы поддерживаем Президента Владимира Владимировича Путина! – пер.)» — приводит цитату на татарском пресс-служба Раиса РТ.