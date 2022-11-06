Эксперты: Конституция Татарстана — важнейший документ для российского федерализма

Конституция Республики Татарстан — важнейший документ для российского федерализма. Такое мнение высказал доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров на площадке Экспертного клуба.

«Разделение полномочий стало предметом политического диалога без перетекания в конфликт. Укрепление единства России невозможно без сильных регионов и поиска баланса между центром и регионами. Сильные регионы — сильная Россия. Пример Республики Татарстан это показывает наиболее наглядно», — заявил эксперт.

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции Айдар Метшин отметил, что Основной закон республики в своих статьях изложил основы миропорядка внутри региона и во взаимодействии с федеральным центром.

«Конституции России и Татарстана — законы, которые функционируют в одном пространстве и признают человека, его права и свободы высшей ценностью. И это нерушимый принцип», — подчеркнул он.

По словам Метшина, Основной закон республики очень глубоко рассматривает равноправие — все граждане равны независимо от происхождения, социального и имущественного положения, национальности, расы, образования.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов напомнил, что 25 сентября 1992 года в Москве состоялась встреча Президента РФ Бориса Ельцина и Президента РТ Минтимера Шаймиева, на которой были обговорены реальные подходы к взаимоотношениям между Россией и Татарстаном.

«Встреча позволила согласовать видение процессов политического и социально-экономического развития. В 2022 году по прошествии 30 лет со дня принятия Конституции РТ можно констатировать, что это был шаг в формировании реальной модели российского федерализма, выступающего основанием устойчивых межнациональных и межрелигиозных отношений в России», — подчеркнул эксперт.

Сегодня в республике отмечается 30 лет со дня принятия Конституции РТ. Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем телеграм-канале короткое видеопоздравление. О значении этого документа для истории читайте в материале «Татар-информа».