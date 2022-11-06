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Ру Тат
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Официальная хроника
6 ноября 2022  09:34

Минниханов опубликовал видеоролик ко Дню Конституции Татарстана

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Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем телеграм-канале короткое видеопоздравление с Днем Конституции республики. В этом году исполняется 30 лет со дня принятия Основного закона РТ.

«Татарстан Республикасы Конституциясе көне белән тәбриклим! Поздравляю с Днем Конституции Республики Татарстан!» – написал Минниханов в публикации.

За три десятилетия Основной закон республики доказал свою состоятельность и позволил преодолеть стоящие перед Татарстаном вызовы. О значении этого документа для истории читайте в материале «Татар-информа». 

 

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