«Несмотря на все изменения, она сохранила сущность»: Конституции Татарстана 30 лет

Юбилей отмечает сегодня Основной закон Татарстана. За три десятилетия Конституция республики доказала свою состоятельность, позволила преодолеть стоящие перед Татарстаном вызовы и стала фундаментом для уверенного социально-экономического развития региона. О значении этого документа для истории – в материале «Татар-информа».

В главный документ РТ неоднократно вносились поправки. Последняя из них касалась порядка выборов Президента Татарстана Фото: president.tatarstan.ru

«Эта Конституция получилась такой, какой она должна была быть»

Решение о создании Конституционной комиссии было принято 31 августа 1990 года Верховным Советом РТ. Конституцию Татарстана приняли на сессии 6 ноября 1992 года и она вступила в силу на основании закона республики от 30 ноября того же года. Основной закон Татарстана был принят на основе Декларации о государственном суверенитете ТАССР. Проект Конституции РТ прошел международную правовую экспертизу, получив высокую оценку профильных экспертов.

На протяжении последующих лет в главный документ республики неоднократно вносились поправки, всего таких случаев насчитывается 17. Последний из них касался порядка выборов Президента РТ.

«Конституция Татарстана служит единению многонационального народа России», — уверен председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он напомнил, что Основной документ создавался и принимался в непростое время, когда распался Советский Союз, а экономика менялась с плановой на рыночную.

Фарид Мухаметшин: «Конституция Татарстана служит единению многонационального народа России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В таких условиях Татарстан принял решение создать Конституцию с далеким заделом на будущее и обеспечить мирную, спокойную жизнь многонациональному народу республики. Эта Конституция получилась такой, какой она должна была быть. Республика осталась в составе России, объединился народ, созданы условия для поддержки экономики», — подчеркнул Мухаметшин.

Он заметил, что Конституция Татарстана и сегодня служит в полную силу. А в преддверии 30-летия Основного закона впервые в республике были проведены конкурсы на знание его основ, инициатором которых стал Государственный Совет.

Основной закон Татарстана был принят Верховным Советом РТ на основе Декларации о государственном суверенитете ТАССР Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Конституция помогла Татарстану реализовать его потенциал развития»

Первоначальный вариант Конституции Татарстана был настоящим Основным законом суверенного государства, вспоминает один из участников разработки проекта Конституции РТ академик АН РТ профессор Индус Тагиров.

«И, несмотря на все изменения и компромиссы, она сохранила свою сущность. Это позволяет нашей республике оставаться суверенной в составе Российской Федерации. И это — самое главное. Суверенитет позволяет нашей республике осуществлять многие функции, открывающие дополнительные возможности для динамичного и уверенного развития», — считает Тагиров.

По его словам, повышение статуса региона благодаря принятию собственной Конституции помогло Татарстану эффективно выстраивать двухсторонние отношения с зарубежными партнерами, активно привлекать инвестиции и наращивать экономические показатели.

Индус Тагиров уверен, что Конституция РТ позволила воплотить в жизнь сбалансированную модель межнациональных отношений Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Не менее важным оказался вклад Основного закона республики в общественную сферу. Конституция РТ позволила воплотить в жизнь сбалансированную модель межнациональных отношений, сделав регион настоящим примером для других в этом направлении.

«В этой сфере Татарстан также является примером во всероссийском масштабе. Такого высокого уровня межнационального, межконфессионального и межкультурного диалога нет ни в одном другом субъекте. Поэтому если обобщить сказанное, то, несмотря на все сложности, республика смогла реализовать тот потенциал развития, который у нее появился благодаря Конституции РТ», — резюмировал академик Тагиров.

Самым важным было добиться, чтобы Конституция Татарстана отражала интересы всех граждан, была поддержана татарстанцами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Статьи Конституции обсуждались на предприятиях, в трудовых коллективах и муниципалитетах»

«Я была не просто очевидцем тех ключевых событий для политической истории Татарстана, но и непосредственным их участником. В то время я входила в состав рабочей группы, была первым заместителем Председателя Верховного Совета республики (предшественник Госсовета РТ, – прим. Т-и)», — рассказала руководитель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

По ее словам, процесс работы над документом шел очень активно и скрупулезно: велись консультации с научным сообществом, лучшими экспертами и учеными, шли острые дискуссии в Верховном Совете РТ. Но самым важным было добиться, чтобы Конституция Татарстана отражала интересы всех граждан, была поддержана татарстанцами.

Зиля Валеева: «Статьи Конституции обсуждались на предприятиях, в трудовых коллективах и муниципалитетах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Было проведено множество встреч, разъяснительной работы, статьи Конституции обсуждались на предприятиях, в трудовых коллективах и муниципалитетах, и полагаю, что нам удалось этого достичь», — добавила Зиля Валеева.

Эту работу она назвала серьезной школой, заложившей фундамент и импульс для долгосрочного успешного развития региона.

Текст Конституции РТ в ноябре 1992 года был принят практически единогласно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«День Конституции РТ воспитывает правосознание молодежи»

Несмотря на жесткие дискуссии в парламенте республики, текст Конституции РТ в ноябре 1992 года был принят практически единогласно, напомнил завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, доктор политических наук Андрей Большаков.

Он отметил, что принятие этого документа позволило на десятилетие вперед обеспечить республике развитие экономической и социальной сферы, получение вливаний из федерального центра. Кроме того, официальное сохранение двуязычия предотвратило множество потенциальных конфликтов на этнической почве. В 2002 году документ был подвергнут серьезной правке для приведения в соответствие с федеральным законодательством.

Андрей Большаков отметил, что принятие Конституции позволило на десятилетие вперед обеспечить Татарстану развитие экономической и социальной сферы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Однако хорошо, что государственный праздник остался. Он служит для воспитания правосознания и политической культуры современной молодежи. Именно ей решать, как будут изменены нормы местной Конституции в последующие десять-двадцать лет», — заключил Большаков.