Эксперты из Татарстана поддержали инициативу исполнять гимн страны в российских школах

Исполнение гимна и поднятие флага может помочь молодым людям со школьной скамьи быть ближе к основам государственного устройства России и взрастить в молодом поколении патриотизм. Такое мнение высказали члены Экспертного клуба из Татарстана.

Напомним, с 1 сентября в российских школах каждый понедельник начнут исполнять государственный гимн. Инициативу также поддержал Президент РФ Владимир Путин.

«Государственный флаг и государственный гимн нашей страны — это символы, объединяющие каждого жителя России», — сказал один из экспертов, Айдар Акмалов.

Он выразил уверенность в том, что школьники будут и в свои семьи нести ценности гражданственности и патриотизма. Благодаря такой инициативе государственные символы будут не чем-то далеким и используемым в отдельные дни, а важной составляющей в жизни каждого человека, считает Акмалов.

Президент Академии информатизации РТ Альберт Бикмуллин также поддержал инициативу, отметив, что во многих государствах, в том числе США, Китае, Индии, Австрии и др., занятия начинаются с воспевания своей страны и ее флага.

Бикмуллин предложил проводить такие процедуры каждое утро. По его мнению, это позволит воспитать в школьниках чувство патриотизма и гордости за свою Родину.

«Предлагаю, не дожидаясь федеральных рекомендаций, запустить во всех школах Республики Татарстан ежедневное поднятие флага РФ под гимн после короткой подготовки, с 10 мая 2022 года», — заявил эксперт.

Гендиректор ООО «Таймас-групп» Динар Минахметов подчеркнул, что исполнение гимна — это демонстрация гордости за свою страну и уважения к ней, многие официальные события начинаются с этой церемонии.

«В текущей ситуации, когда в нашей стране крайне важно народу быть единым целым, считаю данное решение вполне оправданным. Тем более традиция исполнять в школах гимн, поднимать флаг или приносить клятву верности в настоящее время существует во многих странах: Турция, Индия, Китай и другие», — сказал Минахметов.

Он добавил, что традиция уже внедрена в некоторых регионах страны. К примеру, с 21 ноября 2019 года учащиеся всех школ Якутии обязаны исполнять гимн ежедневно. Опыт региона показывает, что единого мнения по данному вопросу нет: кто-то не понимает, почему нужно исполнять гимн каждый день, другие же не против этой процедуры.

«Есть и другое мнение: дети любят ритуалы и традиции, поэтому, если в одно и то же время они будут слышать гимн, на их патриотическое воспитание это окажет только положительное воздействие», — рассказал Минахметов.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин заявил, что очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине и воспитать в них уважение к ценностям страны.

«В свете современных реалий, когда на Западе и в США легко искажается история, когда подмениваются победители в мировых войнах, очень важно искать и применять приемы для разъяснения подрастающему поколению государственной политики нашей страны, сохранить историческую память, формировать чувство патриотизма и гражданственности, которому, в том числе, будет способствовать знание текста гимна России», — считает Гафиятуллин.

Председатель казанского центра «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева подчеркнула, что организация церемонии должна быть на достойном уровне.

«Гимн — это всегда момент осознанности, погружения в момент. Если с него будет начинаться каждый учебный день, не рискуем ли мы потерять эту торжественность и важность момента? Все же утро в школе — это весьма обыденный момент», — рассуждает Бикчентаева.