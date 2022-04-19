С 1 сентября в школах России каждую неделю будут исполнять государственный гимн

В школах России с нового учебного года каждый понедельник будет исполняться государственный гимн и подниматься флаг. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага», — сказал министр на I Всероссийском школьном историческом форуме «Сила — в правде!» в Музее Победы.

В октябре 2021 года Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству и своей администрации рассмотреть вопрос об использовании в школах герба, флага и гимна России.

Премьер-министр Михаил Мишустин 13 апреля подписал постановление, согласно которому все учебные заведения обеспечат официальной государственной символикой, о чем сообщал «Татар-информ».