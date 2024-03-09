Эксперты из Татарстана оценили агитационную кампанию кандидатов в президенты России

Кампания по выборам Президента России находится на финишной прямой. Кандидаты и их доверенные лица участвуют в дебатах, привлекают избирателей уличной рекламой и агитационными роликами. Мнением о том, доверенные лица каких кандидатов в президенты выступили наиболее успешно в дебатах, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана. Они также оценили программы кандидатов и как их идеи соотносятся с вызовами, которые сегодня стоят перед российским обществом.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков считает, что конкурентов по программным положениям, которые будут реализованы в ближайшие годы в России, у действующего президента просто нет. «Я имею в виду последнее по времени послание Владимира Путина федеральному собранию» – пояснил эксперт.

Другие кандидаты пытаются в период агитации найти «свою изюминку», продолжил Большаков. «Так, господин Слуцкий использует потенциал бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. <…> Кандидат Харитонов пытается играть исключительно на коммунистических идеях, в частности протеста населения против распада СССР. Однако сейчас эта риторика не так популярна в РФ. <…> Наиболее нелепо в данной избирательной кампании выглядят либеральные идеи из программы Даванкова. Данный кандидат пытается интерпретировать эти идеи, но боится заигрывать с либеральным электоратом, который остался в России после отъезда релокантов», – говорит эксперт.

Самым главным в текущей избирательной кампании Большаков считает то, что «интересующийся избиратель получает практически всю палитру партийно-политических идей, существующих в современной России». «Окончательный выбор за российскими избирателями 15-17 марта 2024 года», – резюмирует спикер.

По мнению председателя Комитета Госдумы РФ по контролю Олега Морозова, «только одна программа полностью отвечает тем вызовам, которые сегодня стоят перед российским обществом». «Это программа Владимира Путина, сторонником которого я являюсь все годы его лидерства. По сути, она была озвучена в послании Федеральному Собранию», – говорит он.

Программа Путина ориентирована на будущее страны, подчеркивает Морозов. «При всем уважении к остальным кандидатам на пост Президента, к сожалению, в их программах много популистских и невыполнимых обещаний. Нет четких ответов на жизненно важные вопросы развития страны. Их программы, на мой взгляд, в ряде вопросов эклектичны и внутренне противоречивы. Программа Путина как раз отличается своей системностью и амбициозностью. Это программа настоящего Лидера, олицетворяющего надежды российского народа», – считает эксперт.

Политтехнолог Владимир Кутилов поддерживает коллег, говоря о том, что «наиболее приземленная и исполнимая программа предложена Владимиром Путиным». «Фактически основную часть программных заявлений можно было услышать в Послании Федеральному Собранию. Предложения Путина последовательны: от первых “майских указов”, через действующие нацпроекты к новым приоритетам, продиктованным временем. В программе действующего президента люди – главное богатство. Самые упоминаемые слова: сильная Россия, семья, качество жизни, дети. Программа оцифрована, подкреплена источниками финансирования – в этом ее сила и исполнимость», – говорит он.

«Программа Николая Харитонова отправляет своего избирателя в прошлое. В ней отсутствует контекст развития, и это самое слабое место в самом подходе КПРФ. 40% избирателей родились после распада СССР, им необходимо предлагать программу будущего, созидания, а не разрушения и демонтажа существующей модели. Нужно ли говорить, что актуальной экономической модели за этой программой также нет?», – продолжает Кутилов.

Программы Слуцкого и Даванкова выглядят наиболее конкурентными, считает эксперт. В то же время, ЛДПР, по его мнению, традиционно «берет» избирателя популизмом, а «Новые люди» нацелились на прогрессивную часть электората.

Эксперт Евгения Храмова говорит о том, что успех заявлений доверенных лиц кандидатов на дебатах в первую очередь зависит от того, насколько они не популистичны. «К сожалению даже сугубо идеологичные тезисы о социальных принципах государства зачастую воспринимаются избирателем как популистские. А, поскольку, стремлением нарастить социально-позитивную составляющую отмечаются все доверенные лица, избиратель мало доверяет им. На этом фоне возрастает уровень доверия тому кандидату, что на практике реализует данные обещания», – пишет она.

«Существенной разницы программ кандидатов не наблюдается, но популистские тезисы им тоже не чужды», – считает Храмова.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отмечает, что к выборам, до которых остается всё меньше времени, приковано максимальное внимание. «Среди кандидатов в президенты, на мой взгляд, только действующий Президент России Владимир Путин предлагает реальную программу развития России, которая основана на запросе реальных граждан. Все решения, в том числе новые нацпроекты, направлены на повышение качества жизни россиян. Все для людей и про людей», – говорит она.

«Анализируя программы кандидатов в Президенты Российской Федерации, можно еще сказать, что во многих странах очень пристально следят за нашими выборами и стратегией нашего Президента, ведь выборы в этом году проходят не только в нашей стране. А ко многим вещам, которые у нас уже сегодня реализованы, за рубежом только аккуратно подходят, так что, программа Владимира Путина выделяется не только среди наших кандидатов, но и на фоне мировых», – резюмировала эксперт.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).