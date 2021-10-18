Эксперты из РТ поддержали идею присвоить Зеленодольску звание города трудовой доблести

Зеленодольск претендует на звание «Город трудовой доблести». В октябре Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение по инициированию обращения к Президенту РФ с ходатайством о присвоении городу почетного звания. Члены Экспертного клуба из Татарстана полностью поддержали идею, отметив немалый вклад предприятий, расположенных в муниципалитете, в Победу в Великой Отечественной войне.

«В годы Великой Отечественной войны предприятия Зеленодольска обеспечивали фронт военной техникой и снарядами. Так, судостроительный завод имени А.М. Горького выпускал бронекатера. За годы войны их было построено 117. Катера входили в состав Волжской, Днепровской и Дунайской флотилий. А завод имени Серго в годы войны выпускал снаряды для малокалиберной артиллерии. За четыре года на заводе было собрано около 110 миллионов гильз и снарядов», — отметил кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин.

Президент Академии информатизации РТ Альберт Бикмуллин подчеркнул, что «практически каждый третий снаряд, ударивший по немецко-фашистским захватчикам, был произведен в Зеленодольске».

Бикмуллин также посчитал, что в обращении необходимо дополнительно указать награждения завода им. Горького и завода Серго государственными наградами, вручение им Переходящих Красных Знамен Госкомитета Обороны и награждение работников предприятий за трудовые заслуги.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов также отметил, что предприятия промышленности Зеленодольска сыграли большую роль в укреплении обороноспособности страны в годы войны.

«Без кораблей, катеров, иных образцов техники для Военно-морского флота, изготовленных тружениками — зеленодольцами, невозможно представить оборону Сталинграда, десантные операции на речных плацдармах Восточной Европы. И сегодня вклад в оборону Российской Федерации Зеленодольска весьма и весьма значительный», — заключил Агапов.

В 2020 году идею о присвоении Зеленодольску почетного звания выдвинул глава города Михаил Афанасьев. Мэра поддержали Совет ветеранов и руководители градообразующих предприятий.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о присвоении статуса «Города трудовой доблести» 12 населенным пунктам РФ.