Эксперты из РТ оценили поручение Путина по сохранению темпов строительства жилья в России

Строительство жилья — это ключевой вопрос для России. Он охватывает не только экономическую и социальную, но и политическую жизнь страны — от него напрямую зависит устойчивое развитие государства. Комментируя поручение Президента РФ Владимира Путина о сохранении темпов жилищного строительства, эксперты из Татарстана предположили, как решить эту задачу в условиях подорожания санкий и подорожания жилья.

По мнению специалистов из разных сфер — ключом к решению данной задачи остается ипотека, в том числе сокращение ставки льготным кредитам на жилье и ввод новых программ.

Так, гендиректор «Таймас-групп», предприниматель Динар Минахметов отметил, что из-за подорожания материалов в стране взлетели цены на новостройки. Поэтому, несмотря на все желание сохранить и увеличить темпы строительства, добиться прошлогоднего объема продаж таких квартир вряд ли получится.

«Разрыв между стоимостью старой квартиры и новостройкой становится все больше. Ведь у нас огромная часть людей, особенно молодые семьи, приобретают новостройки с целью расширения площади — обменивают свои однокомнатные квартиры с доплатой на двух-, трехкомнатное жилье. Соответственно, те льготные ставки, даже уменьшенные до 7%, не сильно замотивируют людей на приобретение новостроек. Скорее всего, темпы продаж не будут на том же уровне, что и в прошлом году», — полагает эксперт.

По его мнению, улучшить ситуацию можно с помощью пересмотра ставок по ипотеке на вторичном рынке, а также еще большего снижения ставок по льготным кредитам.

«Ведь, как мы понимаем, новостройки в цене сильно не упадут. Также есть потребность не только в снижении ипотечных ставок, но и в возможности переноса кредитного договора на другое жилье», — добавил Минахметов.

Доктор философских наук профессор Олег Агапов добавил, что для сохранения темпов ввода жилья в России необходимо создать сеть государственного жилья для студентов, ученых, военных, медиков и учителей, а также доступных по стоимости одноэтажных коттеджей. Средства для реализации программ эксперт видит в золотовалютных резервах России, которые больше не хранятся в других странах.

«Теперь, когда мы отказались от порочной практики хранить золотовалютные резервы в других странах, открылась возможность эти средства направить на благо граждан страны. И самым очевидным здесь как раз является льготное и приоритетное внимание к строительству жилья, социальных объектов, развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса в целом», — полагает он.

Еще один важный момент, касающийся ввода жилья, связан с расселением авариных и ветхих домов. Так, в Татарстане с 1995 года действует Госжилфонд при Президенте РТ, который занимается решением данной проблемы с помощью программ социальной ипотеки, напомнил председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты республики Айрат Гимаутдинов.

Благодаря ответственному отношению предприятий Татарстана фонд был обеспечен всем необходимым, что позволило расселить 5478 ветхих домов в период с 1996 по 2004 год. Таким образом, свыше 33 тыс. татарстанских семей были обеспечены новым благоустроенным жильем.

«Сегодня для стимулирования строительства жилья, кроме доступной ипотеки, необходимо упростить процедуры, предшествующие строительству, — считает эксперт. — Инициатива вице-премьера Марата Хуснуллина призвана решить именно эти задачи. Инвестиции в инфраструктуру должны стать обязательным условием для получения разрешения на строительство нового жилья, что уже внедряется во многих местах».

Также повысить темпы ввода жилья позволит новая программа обновления инфраструктуры ЖКХ, анонсированная Президентом России на заседании президиума Госсовета, повышение авансовой части займов на модернизацию сетей от Фонда содействия реформированию ЖКХ, отмена штрафов для регионов, просрочивших ввод новых объектов в 2022 году, отметил кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин.

«Нужно постоянно разрабатывать различные инструменты стимулирования спроса на жилье, это может стать предложение по субсидированной ипотеке. Застройщики предлагают своим клиентам низкие ставки не из соображений благотворительности. Предоставление такого выгодного предложения для покупателя дает девелоперу возможность быстрее реализовать свой проект», — добавил Гафиятуллин.