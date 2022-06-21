Хуснуллин предложил сократить и упростить градостроительную документацию

Для развития градостроительной отрасли в России необходимо сократить и упростить документацию в данной сфере. Об этом заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сферы ЖКХ рассказал заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Сегодня одной из основных задач градостроительного развития является обеспечение синхронизации планов между всеми его участниками: органами публичной власти, застройщиками и населением. Для этого необходима возможность проведения на межмуниципальном уровне единой градостроительной инженерной экологической и транспортной политики», – сказал он.

Он отметил, что на сегодняшний день система стратегического планирования «очень громоздкая». «В едином реестре документов порядка 70 тыс. документов, при этом сроки не увязаны между собой. Необходимо системно упрощать территориальное планирование на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. В целях оптимизации документа предлагается наделить регионы правом утверждать единый документ градостроительного развития, который при необходимости заменит генплан», – сказал он.