Президент России: Добиться реальных изменений в ЖКХ с гнилыми трубами не получится

Общий износ коммунальных сетей в России сейчас составляет более 40%. Обветшавшая инфраструктура — это главная причина потерь и неэффективности, сказывающихся на стоимости услуг для предприятий и населения. Поэтому масштабное обновление сетей — это своеобразный ключ к решению проблем в сфере ЖКХ и тарифообразования, заявил на заседании президиума Госсовета по теме ЖКХ Президент РФ Владимир Путин.

Он заявил, что для решения данных проблем государство пыталось работать с управляющими компаниями, изменяя объемы их полномочий, создавая единый ресурс и возвращаясь к созданию условий для конкуренции УК.

«Но как показала жизнь, и думаю, что главы регионов со мной согласятся, мы не добьемся реальных изменений в качестве услуг ЖКХ до тех пор, пока все это хозяйство висит на старой, обветшавшей инфраструктуре. Можно, что называется, по-разному расставлять стулья, принимать разные решения. Но если, грубо говоря, трубы гнилые, ничего принципиально не изменится. Я убежден, масштабное обновление сетей, другой инфраструктуры — это действительно ключ к решению системных проблем ЖКХ и обеспечению предсказуемых, прозрачных и понятных для граждан тарифов», — заметил глава государства.

Он напомнил, что для решения этой проблемы уже предложил запустить в России комплексную программу модернизации ЖКХ. Ее создание позволит привлечь в сферу значительные инвестиции — в разы больше, чем сейчас.

К тому же, добавил Путин, в стране имеются все условия для проведения комплексного обновления инфраструктуры. Так, в России производятся все необходимые материалы, оборудование, техника. Реализация такого проекта, в свою очередь, позволит загрузить строительную и смежные отрасли, создать рабочие места на годы вперед.

«Задача конкретная: добиться ежегодного снижения доли ветхих сетей», — сказал Президент России, добавив, что такой план может быть поэтапно рассчитан как минимум на ближайшие пять лет.

В заключение он поручил Правительству проработать все пункты будущей программы и определить источники финансирования.