Эксперты: Для вмешательства в выборы в РФ активно используют релокантов и псевдопатриотов

Для вмешательства в выборы Президента России используется широкий спектр информационных инструментов, в том числе релоканты и псевдопатриоты. Об этом в своем докладе сказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, передает РИА Новости.

«Причем используются и актеры, которые покинули территорию РФ, мы их называем релокантами, — рассказал Мухин. — Они такой боевой отряд, который будет использован на этих выборах, они уже используются. И структуры, и институты, которые созданы специально для этого».

Политолог-международник Сергей Судаков отметил, что релоканты очень разные по своему образу действия.

«Одни — идеологически ориентированные релоканты, другие — релоканты, которые не ориентированы идеологически и не внедрены в политику как таковую, но тем не менее они являются основой подрыва выборной системы России», — пояснил Судаков.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов посчитал, что в качестве ключевых инструментов вмешательства в президентские выборы в России будут использованы так называемые псевдопатриотические группы. Он подчеркнул, что вмешиваться в избирательный процесс обязательно будут.

«В них уже вмешиваются... — добавил Мартынов. — Я бы обратил внимание на то, что в качестве таких социальных групп, которые пользуются огромным вниманием этих деструкторов, этих „вмешателей“ извне, — это псевдопатриотическое движение, которое активно, как на дрожжах, растет».

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ) и Владимир Путин. Ряд претендентов объявили, что снимаются с президентской гонки, – это председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, экологический активист Анатолий Баташев, основатель «Российской партии свободы и справедливости» — известный политтехнолог Андрей Богданов.