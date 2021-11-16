Эксперт: Заражение коронавирусом не является показанием к приему антибиотиков

Заражение коронавирусной инфекцией не является причиной для приема антибиотиков, поскольку они применяются только при бактериальной инфекции, отметил главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Врач обратил внимание на то, что самостоятельное применение таких препаратов абсолютно недопустимо и может негативно сказаться на иммунитете.

«Антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Задача иммунной системы — бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами», — цитирует Чурадзе радио Sputnik.

Кандидат медицинских наук напомнил, что на сегодняшний день самым надежным способом избежать заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни является вакцинация.

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян пройти вакцинацию от коронавируса, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов.