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Здоровье
16 ноября 2021  19:07

Эксперт: Заражение коронавирусом не является показанием к приему антибиотиков

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Заражение коронавирусной инфекцией не является причиной для приема антибиотиков, поскольку они применяются только при бактериальной инфекции, отметил главный врач сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Борис Чурадзе. 

Врач обратил внимание на то, что самостоятельное применение таких препаратов абсолютно недопустимо и может негативно сказаться на иммунитете. 

«Антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Задача иммунной системы — бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами», — цитирует Чурадзе радио Sputnik.

Кандидат медицинских наук напомнил, что на сегодняшний день самым надежным способом избежать заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни является вакцинация.

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян пройти вакцинацию от коронавируса, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов.

#Россия #Владимир Путин #массовая вакцинация #Коронавирус #антибиотики
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