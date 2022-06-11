Эксперт-востоковед: Случай с крестом в Актаныше — это провокация извне

Случай с православным крестом в Актанышском районе — это чистая провокация извне, призванная пошатнуть межнациональные отношения в Татарстане. Таким мнением с «Татар-информом» поделился эксперт института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ, кандидат исторических наук, известный археолог и востоковед Альберт Бурханов.

«Татары и русские в нашей республике живут в согласии. Это чистая провокация, которой пытаются пошатнуть межнациональный мир и раскачать ситуацию. У нас в Татарстане государство четко регулирует ситуацию, не допускает конфликтных ситуаций», — сказал историк.

Он обратил внимание на то, что «в действиях районных властей была допущена ошибка». По мнению Бурханова, повторного инцидента можно было бы избежать с помощью перезахоронения покойного на православном кладбище. В качестве примера эксперт привел Центральную Азию, в которой представителей разных религий хоронят на отдельных кладбищах.

«Чтобы в дальнейшем не допустить такого, необходимо разделять места захоронения на кладбищах или открыть отдельное христианское кладбище», — считает специалист.

Собеседник агентства напомнил, что религия — это тонкая материя, которая может «и лечить, и калечить», а в некоторых случаях — приводить к конфликтам и даже войнам.

«Югославия — хороший тому пример», — подчеркнул он.

10 июня неизвестные повторно спилили православный крест на могиле покойного Виктора Смирнова, похороненного на общественном кладбище Актаныша. Первый инцидент произошел в сентябре 2021 года, когда родственники покойного обратились к районным властям с жалобой на вандализм. Глава района Энгель Фаттахов извинился перед близкими усопшего за то, что районная администрация вновь не смогла предотвратить «этот вопиющий факт» и подал в отставку.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов потребовал оперативно найти виновных в осквернении могилы и привлечь их к ответственности.