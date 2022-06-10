Энгель Фаттахов подал в отставку, назвав спил креста на кладбище провокацией

Повторное осквернение православной могилы на общественном кладбище Актаныша – это намеренная провокация. Такое заявление сделал глава района Энгель Фаттахов.

«Сегодня на территории нашего местного кладбища повторно осквернили могилу Виктора Смирнова – челнинца, который был прописан у нас в Актаныше. Первый случай произошел в декабре прошлого года и вызвал большой резонанс в обществе. Смею предположить, что это провокация. Я хочу извиниться перед родными и близкими за то, что мы не смогли предотвратить этот вопиющий факт. Беру на себя полную ответственность за произошедшее, готов понести заслуженное наказание и подаю в отставку», - заявил Фаттахов.

Виктор Смирнов умер в сентябре 2021 года и был похоронен на общественном кладбище Актаныша. Через некоторое время родственники усопшего обратились к районным властям с жалобой на случай вандализма — неизвестные спилили крест на православном надгробии мужа одной из местных жительниц. Факт получил большой общественный резонанс, было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал подобные проявления недопустимыми для Татарстана. Он вынес строгое предупреждение главе района Энгелю Фаттахову и поручил ему обеспечить все работы по восстановлению разрушенной могилы.