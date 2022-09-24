Эксперт: Воссоединение Донбасса, Запорожья и Херсонщины с РФ восстановит справедливость

Воссоединение освобожденных территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией восстановит историческую справедливость. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Государственного Совета Республики Татарстан, первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев.

«Киевский режим, умышленно убивая из пушек и ракетных систем залпового огня тех, кого он называет своими гражданами в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской области и на Херсонщине, фактически от них отказался. Уничтоженные автобусы, разбомбленные рынки, парки, дома и магазины с телами погибших взрослых и детей — это чудовищно и потрясает до глубины души. Что делать, если твое государство тебя убивает без суда и следствия? Ответ очевиден: идти своим путем, объединиться с тем, кто тебе близок по культуре, языку, менталитету, происхождению. То есть с Российской Федерацией», — отметил собеседник агентства.

Бикеев также напомнил, что Донбасс, Запорожье и Херсонщину и в царское, и в советское время целенаправленно заселяли выходцами из России, в том числе русскими, татарами, представителями других наших коренных национальностей.

«Поэтому там живут наши родственники, родственники наших друзей и соседей, просто отделенные от нас несколькими поколениями. То есть наши соотечественники. Кроме того, эта земля обильно полита потом и кровью наших предков, освоивших ее и освободивших от немецко-фашистских захватчиков. Наконец, она преображена тяжелым трудом ее жителей. Бросить ее на произвол судьбы было бы и бесчеловечно», — поделился эксперт своим видением ситуации.

Защищая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую область и Херсонщину, Россия защищает будущее своей страны, добавил Бикеев. «Не сделаем этого, и огонь из пушек и ракетных систем залпового огня вполне может политься непосредственно на нас. Пусть люди голосуют, мы с уважением отнесемся к их выбору. И тем самым восстановим историческую справедливость», — заключил он.

Напомним, накануне в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали референдумы о вхождении в состав РФ, которые продлятся до 27 сентября. В России отмечали, что поддержат волеизъявление жителей освобожденных территорий, если они выскажутся за вхождение в состав России.

В Казани вчера в честь первого дня голосования прошел митинг в поддержку референдумов, который собрал тысячи жителей. Подробнее об этом можно узнать в материале «Татар-информа».