На Донбассе стартовал второй день референдума по вопрос вхождения в состав России

В народных республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях сегодня проходит второй день референдумов, на которых жители принимают решение о вхождении в состав Российской Федерации. Так, на территории ЛНР открыт 461 участок для голосования.

С утра власти Запорожья объявили, что никаких нарушений в ходе референдумов не было. В регионе принимают участие в организации голосования более пяти тысяч избиркомов, продолжается также голосование запорожцев, проживающих за пределами области, передает РИА Новости.

Власти Херсонской области заявили, что никогда не вернутся в состав России – с такими словами выступил замглавы обладминистрации Кирилл Стремоусов. «Будущее нашего региона неразрывно связано только с Россией. Я уверен, что скоро мы станем полноценным субъектом одной единой большой страны, государства», – приводит агентство его слова.

Напомним, накануне в Казани прошел митинг в поддержку референдумов, который собрал тысячи жителей. Подробнее об этом можно узнать в материале «Татар-информа».