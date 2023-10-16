Эксперт: Виды Казани на купюре привлекут в Татарстан больше туристов

Появление на обновленной банкноте номиналом в 1 тыс. рублей башни Сююмбике в Казанском Кремле и других татарстанских достопримечательностей привлечет к республике внимание еще большего числа туристов. Об этом заявил «Татар-информу» председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

«Каждый регион России уникален. Татарстан известен своими трудолюбивыми, инициативными и отзывчивыми людьми. Результаты их труда проявляются абсолютно во всем, в том числе и в достопримечательностях, среди которых Казанский Кремль — одна из самых популярных. Поэтому логично, что объекты, расположенные здесь и отражающие особенности развития татарского народа, и были выбраны для печати на банкноте», — подчеркнул собеседник агентства.

Топилин также отметил, что представление Центробанком обновленных купюр — это знаковое событие не только для обычных граждан, но и для специалистов экономической отрасли.

«Для работников отрасли выпуск прежде всего связан с внедрением современных технологий защиты, с увеличением срока использования банкнот», — заключил председатель Комитета Госдумы по экономической политике.

Ранее сегодня Центробанк презентовал обновленные банкноты номиналом в 1 и 5 тыс. рублей. На тысячерублевой купюре появились несколько достопримечательностей Приволжского федерального округа, а на пятитысячерублевой — Урала.