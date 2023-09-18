Эксперт: В современных условиях избирателям неинтересны популизм и пустые лозунги

В России 10 сентября прошел единый день голосования. На площадке «Экспертного клуба» спикеры из Татарстана поделились мнением о том, как повлиял на результаты выборов эффект консолидации вокруг действующей власти и вокруг президента, какие причины обеспечили победу «Единой России», как изменилось отношение избирателей к дистанционному электронному голосованию и многом другом.

Уверенная победа «Единой России» свидетельствует о том, что «ЕР» – партия реальных дел, партия, реализующая народную программу, партия, которая предлагает реальные пути решения проблем и решает их во блага народа, считает председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«В современных условиях <…> избирателям неинтересны популизм, пустые лозунги, они не пойдут за кандидатами, у которых ничего нет, кроме амбиций и жажды власти. Избиратель очень чутко это чувствует и реагирует, видит реальные результаты и голосует за «ЕР»», – говорит эксперт.

Говоря о дистанционном электронном голосовании, Большаков отметил, что ДЭГ – это эффективный инструмент цифровизации, который нацелен на упрощение и облегчение жизни избирателя.

В Татарстане традиционно высокое доверие к власти и, как следствие, высокая явка на выборах, говорит доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова. Она акцентировала внимание на том, что в процессы управления государством и участии в общественной жизни страны необходимо активно вовлекать молодежь.

«У нас в республике молодежь активная, поэтому активно ходит и на выборы, но такая ситуация далеко не во всех субъектах», – отметила Павлова.

«Дистанционное электронное голосование в этом году не просто расширило географию, но и стало одним из эффективных способов в сложившихся условиях, увеличив явку избирателей», – заявила в свою очередь кандидат политических наук Зоя Силаева.

Критических сбоев в системе не было, говорит она. «Технология постепенно обкатывается и совершенствуется, не подвергая рискам успешность всей избирательной кампании», – отметила эксперт.

«Прошедшие выборы показали консолидацию населения вокруг Президента и его курса. Их итоги показывают, что сегодня население голосует за тех, кто смог адаптироваться к новым политическим реалиям и кому есть что предложить избирателям, за тех, с кем их интересы совпадают и кому они доверяют», – резюмировала она.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин акцентирует внимание на том, что в этом году впервые в Едином дне голосования участвовали жители новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Несмотря на обстановку и все сложности, люди сделали свой выбор. По последним данным, явка в этих регионах составила от 65% и выше, а «Единая Россия» в каждом новом субъекте набрала более 70%, а где-то и более 80% голосов», – сказал он.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета Андрей Большаков говорит, что в целом по стране выборы прошли спокойно, нарушений, которые бы повлияли на итоги не было.

«Об этом свидетельствуют иностранные и российские наблюдатели. Победа «ЕР» закономерная. Она ассоциирует себя с российскими властями и консолидированное общество выбирает именно «партию власти». Поэтому в победе ЕР существенный процент от высокого рейтинга Путина, Мишустина, Шойгу, Лаврова. По той же причине просели и результаты КПРФ», – отметил Большаков.

Единый день голосования в 2023 году открывает большой избирательный цикл, такое мнение в интервью «Татар-информу» высказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. «В декабре будут объявлены, а в марте 2024-го состоятся выборы Президента РФ. Осенью 2024 года единый день голосования – выборы в Госсовет РТ. Далее в 2025 году выбираем Раиса Татарстана, муниципальных депутатов. Завершится этот цикл в 2026 году выборами депутатов Госдумы Федерального Собрания», – рассказал Кондратьев.

В ходе оглашения послания Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность, что татарстанцы проявят активность на выборах Президента России.