Минниханов: Уверен, что татарстанцы проявят активность на выборах Президента России

Сегодня обращаясь с посланием Госсовету РТ, Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность, что на выборах Президента России, которые состоятся весной 2024 года, жители республики «продемонстрируют свою высокую активность и поддержку действующего курса нашего национального лидера».

«Весной будущего года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Уверен, внешние вызовы, которым сегодня противостоит наша страна, выступят дополнительным стимулом к консолидации нашего общества, а татарстанцы в ходе избирательной кампании традиционно продемонстрируют свою высокую активность и поддержку действующего курса нашего национального лидера», – сказал Минниханов.

Он также добавил, что в сентябре следующего года будет избран седьмой созыв Государственного Совета республики. «Государственный Совет под председательством Фарида Хайрулловича Мухаметшина всегда отстаивает интересы республики и наших граждан, принимая выверенные решения», – подчеркнул Раис РТ.