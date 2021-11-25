Иммунолог Болибок: В России уменьшилось число болеющих Covid-19 бессимптомно

Количество больных коронавирусом, у которых Covid-19 протекает без симптомов, в России снизилось. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, людей, которые испытывают недомогание при заражении и обращаются к врачам, стало больше за счет агрессивности варианта «дельта».

«Это связано с тем, что дельта-штамм коронавируса более агрессивный. Он не только быстрее передается от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывают симптомы», — объяснил Болибок.

Кроме того, по мнению иммунолога, сокращение числа бессимптомников связано с эгоизмом некоторых людей, не желающих проходить обследование и тестироваться на наличие коронавируса. В итоге они продолжают распространять инфекцию среди других людей.

«Еще думаю, что люди, которые раньше убедились, что болеют Covid-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам. Им не хочется ждать врача, им не хочется получить предписание о самоизоляции и так далее. Вот такой эгоизм приводит к тому, что этих людей не обследуют и не учитывают в статистике, но они ходят и распространяют инфекцию», — заключил он.

Ранее эксперты спрогнозировали наступление пика четвертой волны заболеваемости коронавирусом в России перед Новым годом.

На сегодняшний день самым надежным способом защититься от Сovid-19 остается вакцинация. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидситуации необходимо нарастить темпы прививочной кампании, чтобы сбить заболеваемость коронавирусом.