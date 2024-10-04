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Эксперт: Турция заинтересована в БРИКС для диверсификации экономических связей
Членство в БРИКС необходимо Турции для диверсификации своих экономических связей. Об этом в разговоре с «Татар-информом» заметил эксперт по этой стране, главный редактор «МК-Турция», автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев.
«<…> для Турции это очень серьезный вопрос, ей очень интересен БРИКС, для диверсификации своих экономических связей в особенности», — подчеркнул собеседник агентства.
По словам Ниязбаева, дело в том, что экономические отношения связывают Анкару в первую очередь со странами Запада.
«И <...> чтобы как-то диверсифицировать эти экономические связи, а это непосредственно связано с независимостью самой Турции, которая говорит, что у нее свой путь, она заинтересована в таких новых возможностях», — пояснил он.
При этом, по оценке эксперта, власти Турции не считают, что вступление в БРИКС приведет к отдалению от западного мира — они уверены, что позиции страны в отношениях с союзниками в результате усилятся.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Лидеры более 30 государств подтвердили участие в саммите. Приедет на него и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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