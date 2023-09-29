Эксперт: Татарстан – регион, который на практике осуществляет «поворот на Восток»

На этой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Туркменистан и Казахстан, обсудил сотрудничество в торгово-экономической сфере. 25 сентября в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Казахстан» Минниханов презентовал экономический потенциал республики главам правительств четырех стран: Казахстана – Алихану Смаилову, России – Михаилу Мишустину, Белоруссии – Роману Головченко и Кыргызстана – Акылбеку Жапарову.

Перспективными направлениями сотрудничества с Казахстаном Минниханов назвал такие сферы, как энергетика, промышленность и станкостроение, автомобилестроение и транспорт, авиа- и вертолетостроение, газомоторное топливо, нефтехимия, сельское хозяйство и индустрия халяль, строительство, информатизация и другие. Он выразил уверенность в том, что выставка «ИННОПРОМ. Казахстан» даст хороший импульс для установления новых контактов и реализации взаимовыгодных проектов, в результате которых сотрудничество, направленное на благополучие народов России и Казахстана, будет только укрепляться.

Также в Астане состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

26 сентября Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан во главе делегации, в которую вошли представители ряда крупных компаний республики. Раис Татарстана подчеркнул, что в условиях непростой обстановки в мире сотрудничество между Россией и Туркменистаном приобретает особую значимость. И Татарстан готов прилагать все усилия для укрепления этих связей.

«На наш взгляд, необходимо придать новую динамику нашему экономическому сотрудничеству. Есть немалый потенциал в таких отраслях, как автомобилестроение, судостроение, транспортировка газа, энергетика, нефтедобыча», – заключил Рустам Минниханов.

Спикеры из Татарстана поделились мнением о расширении сотрудничества с двумя странами на площадке «Экспертного клуба».

«Татарстан является одним из лидеров среди российских регионов, которые на практике осуществляют “поворот на Восток”», – говорит заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета Андрей Большаков.

По его словам, традиционно крепкими являются связи с республиками Центральной Азии. «Именно усилия республики являются ключевыми в российско-казахстанском сотрудничестве. Торговый оборот в этом году должен превысить 1 млрд долларов», – продолжает эксперт.

«Парадипломатия Татарстана осуществляется в кооперации с федеральным центром и служит развитию экономики, культурной и гуманитарной сферы», – продолжает Большаков. «Республика Татарстан выступает флагманом экономического сотрудничества в ряде стран Центральной Азии, которые становятся ключевыми для функционирования российской экономики в период поведения СВО», – резюмировал эксперт.

«Очень приятно, что Татарстану уделяется такое особое внимание со стороны республик, с которыми у нас очень много общего – язык, культура, традиции», – отметила генеральный директор АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» Дильбар Садыкова. Она добавила, что в Татарстане проживает много представителей диаспор Туркменистана и Казахстана, и, в свою очередь, много татар проживает в этих двух странах.

Говоря о молодежном сотрудничестве, она сообщила, что АНО ведет взаимодействие и развивает отношения. Так, делегаты из Казахстана и Туркменистана активно участвуют в таких проектах, как Казанский глобальный молодежный саммит, Форум молодых дипломатов стран ОИС, Международный молодежный научный конгресс, Фестиваль современной мусульманской культуре и многих других международных проектах.

«В Казани есть генеральные консульства Казахстана и Туркменистана, с которыми мы всегда тесно сотрудничаем», – сказала Садыкова. Она также выразила надежду на то, что встречи на таком уровне подтверждают заинтересованность обеих сторон в многостороннем сотрудничестве и закладывают доверие к дальнейшему развитию отношений.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин отметил, что развитие торгово-экономического сотрудничества со странами Азии из года в год расширяется. «Оно становится стратегическим для экономики Татарстана», – говорит эксперт.

Татарстан накопил богатейший опыт межэтнического и межконфессионального согласия, добавил он. Сегодня республика сотрудничает со многими регионами мира, активно участвует в международной торговле (более 100 государств развивают торговые отношения с Татарстаном).

«В реализации политики международного и внешнеэкономического сотрудничества Татарстан делает упор на поиск разумного баланса между западными и восточными партнерами. В то же время сотрудничество со странами СНГ в торгово-экономической и гуманитарной сферах относится к постоянным приоритетам внешней деятельности республики. Залогом успешной реализации совместных проектов с участием Казахстана и Туркмении на территории Татарстана являются высокие показатели инвестиционной привлекательности региона. Важным направлением деятельности республики является поддержание связей с татарской диаспорой за рубежом, деятельность по пропаганде и сохранению национальных традиций, культуры и языка», – отметил эксперт.