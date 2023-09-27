Алабай Минниханова, экономика и культурные связи: что роднит Татарстан с Туркменистаном

Накануне в рамках визита в Туркменистан Рустам Минниханов встретился с Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым

Фото: turkmenistan.gov.tm

Потенциал для экономического сотрудничества есть

Сегодня проходят торжественные мероприятия в честь Дня независимости Туркменистана, а накануне была экономическая составляющая визита Рустама Минниханова. Раис РТ встретился с Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Туркменистан всегда был для Татарстана стратегическим партнером», – отметил в приветствии Рустам Минниханов и тепло поздравил народ Туркменистана с государственным праздником.

Стороны обсудили вопросы расширения экономического сотрудничества. В условиях непростой обстановки в мире связи между Россией и Туркменистаном приобретают особую значимость. И Татарстан, как и Туркменистан, готов прилагать все усилия для их укрепления.

«На наш взгляд, необходимо придать новую динамику нашему экономическому сотрудничеству. Есть немалый потенциал в таких отраслях, как автомобилестроение, судостроение, транспортировка газа, энергетика, нефтедобыча», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Казанский вертолетный завод поставил в Туркменистан «Ансат» для оказания неотложной скорой помощи населению Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нефть, вертолеты и водный транспорт

Сегодня в Ашхабаде работают филиалы ведущих компаний Татарстана: «Татнефти», КАМАЗа, «КЭР-холдинга». По контракту в Туркменистан поставлено почти 2 тыс. автомобилей «КАМАЗ». «Татнефть» активно взаимодействует с «Туркменнебит».

«КЭР-холдинг» взаимодействует с туркменскими партнерами по вопросам газотурбинных двигателей.

Казанский вертолетный завод поставил в Туркменистан «Ансат» для оказания неотложной скорой помощи населению, а также медицинский Ми-17-1В. Зеленодольский завод им. Горького поставил два скоростных пассажирских судна проекта А-145. В мае 2022 года стороны договаривались развивать судостроительный и судоремонтный завод «Балкан» в морском порту Туркменбаши.

Еще одна интересная тема экономического взаимодействия Татарстана и Туркменистана – логистика. Туркменистан, благодаря своему географическому положению, играет важную роль в развитии глобальной цепочки поставок. А международный транспортный коридор «Север – Юг» – ключевой компонент этой системы. Потенциал страны в логистике транзитных потоков особенно впечатляет с учетом введенной в строй транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан – Туркменистан – Иран, ставшей важным звеном в перевозках по направлению «Север – Юг». Все это представляет несомненный интерес и для Татарстана, активно внедряющегося в глобальную систему международных логистических цепочек.

Рустам Минниханов одним из первых российских официальных лиц посетил Ашхабад в апреле 2022 года и встретился с новым Президентом Туркменистана Фото: rais.tatarstan.ru

Туркменистан – дело тонкое

Дипломатический трек Татарстана и Туркменистана отличается высокой интенсивностью контактов как на уровне первых лиц, так и в рамках так называемой международной региональной дипломатии. Редко какая-либо страна может похвастаться столь насыщенным взаимодействием с Татарстаном.

При этом сама по себе дипломатия с Туркменистаном имеет довольно много своих особенностей, связанных с недавней сменой системы высшей власти страны. Здесь в прошлом году произошел так называемый транзит власти. После выборов в марте 2022 года Сердар Бердымухамедов стал Президентом Туркменистана и Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Туркменистана. При этом Бердымухамедов-старший отказался идти на новый срок, объясняя это желанием дать дорогу молодым руководителям.

Раис Татарстана Рустам Минниханов всецело поддержал и признал это решение и сразу же начал взаимодействовать с новым главой Туркменистана, продолжая активно контактировать с его отцом, Гурбангулы Бердымухамедовым.

Рустам Минниханов буквально одним из первых среди российских официальных лиц посетил Ашхабад в апреле 2022 года и встретился с новым президентом республики, тем самым проявив к нему глубокое уважение, и поддержал преемственность власти. Такие тонкие жесты очень много значат на Востоке. В ходе того же визита Рустам Минниханов встретился и с Гурбангулы Бердымухамедовым, которого пригласил в Казань. И уже в мае 2022-го состоялся рабочий визит в Казань Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Минниханов в апреле 2023 года поблагодарил за личную поддержку Гурбангулы Бердымухамедовым вопросов развития татарстано-туркменского сотрудничества Фото: пресс-служба Раиса РТ

Интенсивное общение

Вообще о насыщенности личных контактов руководства Туркменистана и Татарстана можно судить по хронологии этих встреч на протяжении хотя бы 2022-2023 годов. 26 сентября 2022 года в Рустам Минниханов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Минниханов отдельно поблагодарил Сердара Гурбангулыевича за внимание и поддержку татар, проживающих в Туркменистане.

Рустам Минниханов принял активное участие в работе туркмено-российского бизнес-форума, который проходил в Ашхабаде 19 и 20 января 2023 года. Российскую делегацию тогда возглавил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Далее Раис Республики Татарстан в рамках однодневного рабочего визита 5 апреля 2023 года в Ашхабаде встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. А также провел переговоры с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Он поблагодарил за личную поддержку Гурбангулы Бердымухамедовым вопросов развития татарстанско-туркменского сотрудничества, которое направлено на укрепление отношений между Россией и Туркменистаном.

20 августа 2023 года в рамках своего визита в Будапешт Рустам Минниханов встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Стороны обменялись планами по предстоящим визитам делегаций.

Кроме частых встреч первых лиц присутствует и большая обширная сеть контактов в рамках так называемой международной региональной дипломатии. Например, с большим размахом прошли в апреле 2023 года Дни татарстанской культуры в Туркменистане с участием артистов, художников, творческих работников и деятелей искусства.

Если говорить о сотрудничестве в сфере образования, то можно акцентировать внимание на том, что Туркменистан уверенно занимает первую позицию по числу иностранных студентов в Республике Татарстан. В настоящее время их насчитывается свыше 6 тысяч человек.

Туркменский алабай Акдус был подарен Гурбангулы Бердымухамедовым Рустаму Минниханову в мае 2021 года Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Братство татар и туркмен

В прошлом году отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Туркменистаном. Активное участие в них принимает и Татарстан. Об этом говорит и факт открытия в Казани в 2019 году Генерального консульства. В сферу его ответственности входят все регионы Приволжского федерального округа. В Ашхабаде также давно функционирует представительство республики. У Татарстана есть прямое авиасообщение с Туркменистаном.

Туркмены и татары – братские народы, которые связывают глубокие исторические и духовно-культурные связи. Татарский и туркменский языки, а также традиции и обычаи очень схожи. В Туркменистане поддерживают татар, проживающих на территории республики. Их около 15 тысяч человек. Также в Татарстане уделяется большое внимание Национально-культурной автономии туркмен, которая охватывает около 3 тысяч человек.

Частичка Туркменистана живет и в доме Рустама Минниханова. Речь идет о собаке породы алабай Акдусе, чьи фото с любовью выставляет руководитель республики в соцсетях. Туркменский алабай, одна из самых древних пород на Земле, был подарен Гурбангулы Бердымухамедовым Рустаму Минниханову маленьким щенком в мае 2021 года во время его визита в Туркменистан. Этого питомца можно расценивать как символ установившихся глубоких доверительных отношений между лидерами республик.