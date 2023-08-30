Эксперт: Татарстан и Казань представляют особый мир в России

Сегодня, 30 августа, Татарстан празднует День образования республики. Именно в этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете республики. Своим мнением о значении этого праздника для жителей Татарстана на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из РТ.

«Я всегда говорил, что Татарстан и Казань представляют особый мир в России. Наша республика – один из главных локомотивов социально-экономического и культурного процветания всей страны», – говорит председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Он отмечает, что Татарстан является регионом, который «буквально во всем без исключения борется за лидерство». «И это ему удается вот уже много лет», – подчеркивает эксперт.

«Татарстан всегда ищет и находит свой путь, который эффективнее, который дает результат в интересах не только республики, но и всей России», – продолжает Морозов. Он добавляет, что все достижения республики – результат ежедневного труда жителей Татарстана, которые любят свое дело, свою республику и свою страну.

«Сегодня наша республика достигла высоких результатов во всех сферах деятельности – экономике, промышленности, сельском хозяйстве, культуре и образовании, спорте, молодежной политике», – поддерживает коллегу директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров.

При этом, подчеркивает эксперт, «Татарстан не первый год по праву является примером для других регионов и даже стран по уровню межкультурного и межрелигиозного диалога».

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин акцентирует внимание на грамотном руководстве республики. «Под руководством Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова субъект активно развивается, внедряя эффективные инновационные практики и при этом, сохраняя уникальные традиции», – говорит эксперт.

«Татарстан – регион-лидер и пример во многих направлениях: от экономики, инноваций и промышленности до социальных проектов и масштабных международных событий. Безусловно, это огромная заслуга руководства и всех жителей республики», – резюмирует Топилин.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что 30 августа – тот праздник, который дарит «ощущение радости и большой гордости за свою родину и свое отечество».

История Татарстана, говорит эксперт, «неразрывно связана с демократическим обновлением России, открывшим путь к строительству подлинно равноправных федеративных отношений».

Она отметила достижения республики в экономическом, социальном и культурном развитии и спорте. В их основе, по мнению Павловой, межэтническое и межконфессиональное согласие, которое в республике ценят и берегут, а также «трудолюбие, деловая и творческая инициатива людей, мудрость и огромные усилия руководителей региона».

«С праздником, любимый Татарстан, новых побед и свершений! Мы – вместе! Без Бергә!» – поздравила Павлова жителей республики.

Проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев, в свою очередь, говорит, что «святая обязанность перед прежними и будущими поколениями жителей республики – сохранять достигнутое и приумножать его».

Ранее с Днем республики жителей поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он также опубликовал видео с поздравлениями Татарстана от участников спецоперации.