Эксперт назвал три основных риска несвоевременной замены тепловых сетей

Существует три основных риска несвоевременной замены тепловых сетей: рост потерь тепловой энергии на изношенных участках, повышение аварийности на них, а также риск финансовых дефицитов в будущем, заявил «Татар-информу» директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ (Москва) Илья Долматов.

Так эксперт прокомментировал новость о том, что к новому отопительному сезону «Татэнерго» заменила лишь 1,8% сетей от их общей протяженности. Это почти в два раза меньше уровня 2021 года, когда удалось переложить 3% сетей. В компании это объяснили, прежде всего, скачкообразным ростом цен на материалы и оборудование во втором полугодии 2021 и в начале 2022 года. Тем более что сумма затрат на ремонт теплосетей в этом году выросла с 2,6 млрд до 2,8 млрд рублей.

«По потерям и аварийности – это скорее краткосрочные и среднесрочные риски. Они могут проявиться в ближайшем или следующих отопительных сезонах, а могут не проявиться вообще. Это как с личным автомобилем: не прошли вовремя техобслуживание – либо он сломается в самый неподходящий момент, либо не сломается», – объяснил Долматов.

А вот риск финансовых дефицитов в будущем – это, по его словам, хоть и отложенная проблема, «но она точно возникнет». «В какой-то момент, если не выполнять необходимый объем работ по замене, компания столкнется с необходимостью менять „все и сразу“. На это нужны будут большие средства, а это или рост тарифа, или бюджетные субсидии», – уверен специалист.

Долматов напомнил, что минимальная доля замены теплосетей в год должна составлять 4% от общей протяженности – это близкий к среднероссийскому показатель, который рассчитан исходя из возрастной структуры и состояния фондов в целом по стране. «Но необходимая доля ежегодной замены сетей для каждого предприятия определяется индивидуально и зависит от текущего состояния фондов. У каждого объекта есть предельный срок службы, но капитальным ремонтом, заменой, модернизацией он может продняться. В идеале нужно обеспечивать такой планомерный ежегодный темп замены, который обеспечит отсутствие в эксплуатации предприятия сетей с истекшим сроком эксплуатации и требующих немедленной замены», – объяснил эксперт.

Пути достижения нужных темпов замены – это вопрос наличия инвестиционных ресурсов и добросовестности регулируемых организаций в части их целевого направления. Долматов считает, что отнесение города к ценовым зонам теплоснабжения (то есть переход на так называемую модель «альтернативной котельной») «при грамотном юридическом оформлении достигнутых между городом, регионом и ЕТО договоренностей создает возможность для оптимизации финансового потока и мощный стимул к рациональному использованию инвестиционных ресурсов».

«Но, конечно, это не единственный вариант. Можно просто наращивать тарифы, можно вливать бюджетное финансирование (или и то, и другое), и жестко (до рубля) контролировать использование. Но многолетняя практика развития теплоснабжения в регионах страны подсказывают, что это более сложный и менее результативный способ. Хотя и более привычный», – резюмирует Илья Долматов.

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