Инфекционист: Ситуация с коронавирусом в России останется спокойной до осени

В России ситуация с коронавирусом Covid-19, скорее всего, останется спокойной до осени. Новый подъем заболеваемости может быть вызван очередной мутацией вируса SARS-CoV-2. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает ТАСС.

«Если будет новая мутация коронавируса, если придет более активный штамм, чем „омикрон“, то можем ждать нового подъема заболеваемости», — поделился специалист своим видением ситуации.

По мнению Тимакова, в течение ближайших шести месяцев, до осени, «можно жить в расслабленном состоянии». «А дальше нужно будет ориентироваться на мутации, которые могут произойти в других странах к концу лета», — пояснил он.

По словам врача, снятие коронавирусных ограничений в РФ сейчас оправдано, потому что почти все жители страны уже переболели Covid-19.

Как сообщал ранее «Татар-информ», на Алтае подтвердились случаи «стелс-омикрона». В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за коронавируса и организовали массовое тестирование горожан.