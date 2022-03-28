В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за Covid-19

В последнее время в Шанхае наблюдается рекордный рост числа бессимптомных больных коронавирусом. В связи с этим местные власти ограничили движение общественного транспорта, а ряд предприятий был переведен на удаленку, сообщает ТАСС.

В отдельных районах расширены локдауны: так, до 1 апреля продлятся ограничения в районе Пудун, до 5 апреля — на части территорий района Пуси.

Как сообщили власти города, аэропорты и железнодорожные вокзалы продолжат свою работу, а вот общественный транспорт в ряде районов будет приостановлен. Ограничения также затронут тоннели, мосты и паромы, с помощью которых жители города могли бы перебраться через реку Хуанпу.

Предприятия, находящиеся в таких районах и не отвечающие за продовольственную либо энергетическую безопасность Шанхая, прекратили работу либо перевели работников на удаленку.

Город ожидает новый раунд тестирования на Covid-19.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Китай начнет перенаправлять рейсы из Шанхая в другие города страны.