На Алтае подтвердились случаи «стелс-омикрона»

В Республике Алтай начали выявляться случаи штамма Covid-19 «стелс-омикрон». Тем не менее в регионе наблюдается снижение заболеваемости вирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства республики.

«В регионе фиксируются случаи штамма „стелс-омикрон“, который считается более заразным, чем предыдущие», — отметили в пресс-службе Кабмина региона.

Главный санитарный врач республики Леонид Щучинов уточнил, что большая часть случаев заражения пришлась на общественные места. Таким образом, говорить об отмене масочного режима пока невозможно.