Эксперт счел «Алабугу Политех» положительным примером привлечения подростков к труду

Проект «Алабуга Политех» представляет собой положительный пример привлечения подростков к труду. Своим видением ситуации в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» поделился генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин.

«Сейчас законодатели ищут ту золотую середину, чтобы по ряду специальностей дать ребятам возможность помимо прохождения практики еще и допустить их до работы с зарплатой. Одним из положительных примеров этого служит „Алабуга Политех“, где ребята полдня учатся, а полдня работают на производстве. К окончанию обучения они могут даже стать начальниками отделов», — заявил специалист.

Владимир Путин. Стоит отметить, что ранее проект «Алабуга Политех» счел «очень хорошим примером» Президент РФ

При этом Губайдуллин признал, что возможное привлечение подростков в возрасте от 16 до 18 лет к труду на вредных производствах — «вопрос очень спорный».

«Я как родитель понимаю, что молодежь нужно беречь, чтобы в юном возрасте их неподготовленный организм не попадал в опасную среду. С другой стороны, на сегодняшних производствах уровень безопасности очень высокий», — описал он собственную двойственную позицию.

В конце прошлого года детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что подростков нельзя привлекать к работе на вредных и опасных производствах, так как это грозит для них опасными последствиями, которые будут сказываться на протяжении всей жизни.