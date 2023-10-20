Волынец предупредила об опасных последствиях вредных работ для подростков

Ирина Волынец

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Подростков нельзя привлекать к работе на вредных и опасных производствах, так как это грозит для них опасными последствиями, которые будут сказываться на протяжении всей жизни. Об этом заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в беседе с телеканалом «360».

Накануне депутаты Государственного Совета Татарстана предложили внести изменения в Трудовой кодекс РФ, разрешив подросткам в возрасте от 16 до 18 лет трудиться на вредных и опасных производствах.

«Работа на вредном производстве может быть опасна для здоровья несовершеннолетних, так как в подростковом возрасте организм еще только формируется, и вред здоровью, нанесенный в этот период, может иметь опасные последствия на всю жизнь», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка РТ.

Кроме того, Волынец уверена, что подобное развитие событий не будет выгодно работодателям. Дело в том, что несовершеннолетние всё равно не смогут трудиться полный рабочий день, так как у них есть ограничения по длительности работ.

Вместе с тем в разговоре с телеканалом RTVI детский омбудсмен признала, что Татарстан нуждается в дополнительной рабочей силе. Республика является одним из регионов — рекордсменов по количеству промышленных площадей, и очень много предприятий здесь относится к ОПК.

«<…> понятно, что данная инициатива возникла не на пустом месте. Действительно, потребность есть. Другой вопрос, что все-таки несовершеннолетние, на мой взгляд, — это не самое лучшее решение вопроса», — резюмировала Ирина Волынец.