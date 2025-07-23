Эксперт Сабиров: Новый терминал в казанском аэропорту поможет разгрузить менеджмент

Открытие нового терминала в казанском аэропорту поможет разгрузить менеджмент. Об этом «Татар-информу» сообщил директор компании AVT Азамат Сабиров.

Ранее сообщалось, что Раис РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Виталий Савельев ознакомились с ходом строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Казань.

«Сейчас казанский аэропорт перегружен: мы принимаем на 100% больше пассажиров, чем можем принять. Третий терминал даст возможность выдохнуть менеджменту и позволит принимать около 6 млн пассажиров ежегодно – это очень хорошо», – отметил собеседник агентства.

Также, по его мнению, открытие нового терминала позволит развивать транзитные маршруты через столицу РТ.

«Казань географически находится в очень выгодном положении, здесь активно развивается внутренний туризм. Через столицу Татарстана можно делать всякие «состыковки», развивать транзитную часть за счет этого терминала, тем самым забрав хабовую часть Москвы, ведь сейчас очень многие полеты проходят через столицу России. Казань сможет стать третьим хабом или основным региональным хабом после открытия нового терминала», – считает Сабиров.

Он подчеркнул, что открытие третьего терминала станет новой эпохой в развитии авиации и внутреннего туризма в Татарстане.

Подробнее о том, каким будет новый терминал казанского аэропорта, читайте в материале «Татар-информа».