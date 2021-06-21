Эксперт Роскачества объяснил, как жара «убивает» смартфоны и другие гаджеты

Неправильная зарядка смартфонов и других гаджетов под летним солнцем может привести к тому, что они выйдут из строя. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам эксперта, неблагоприятные последствия могут наступить в том случае, если адаптер питания, зарядное устройство или сам гаджет находятся под воздействием прямых солнечных лучей.

«Это чревато тем, что пластик может размягчиться или вовсе расплавиться, из-за чего контакты потеряют свою изоляцию, что может привести к короткому замыканию. В такой ситуации может быть даже возгорание самого устройства или адаптера питания, когда вы их вновь вставите в розетку», — предупредил специалист в интервью радио Sputnik.

При этом Кузьменко отметил, что сильно нагревшийся смартфон или другой гаджет ни в коем случае нельзя пытаться быстро охладить. Внутри устройства из-за перепада температуры может образоваться конденсат, что «очень негативно повлияет на работу любой электроники».

Для сохранения в рабочем состоянии перегревшегося устройства его нужно отключить и убрать на время в темное место, рекомендовал представитель Роскачества.

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