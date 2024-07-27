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Эксперт рассказала, сколько продлится «мертвый период» на рынке жилья в Татарстане
После отмены программы льготной ипотеки рынок недвижимости в Татарстане замер. «Мертвый период» может продлиться порядка трех месяцев, рассказала в интервью «Татарстан-24» руководитель агентства недвижимости, координатор движения «Том Сойер фест Казань» Анастасия Гизатова.
«Если не будет никаких изменений, то он продлится порядка трех месяцев. Потому что запас прочности у всех застройщиков достаточно хороший», — отметила специалист.
По ее словам, за это время Банк России и Минстрой смогут оценить, какова покупательская активность населения в текущей ситуации, эффективность уже действующих программ: IT-ипотеки, семейной ипотеки. Также определенные шаги наблюдаются со стороны самих застройщиков. Так, они начинают предлагать потенциальным покупателям собственную субсидированную ставку.
«Говорить заранее о возобновлении программ нельзя», — заключила Гизатова.
Также эксперт рассказала, почему не рекомендует покупать вторичное жилье.
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