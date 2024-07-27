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Экономика 27 июля 2024 10:25

Эксперт заявила о жесточайшей стагнации на рынке недвижимости в Татарстане

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На рынке недвижимости в Татарстане наступила жесточайшая стагнация, вызванная ростом ставки рефинансирования. Если раньше ежемесячно регистрировалось, к примеру, 100 сделок, то в настоящее время их число упало до 30. Об этом в интервью «Татарстан 24» рассказала руководитель агентства недвижимости Анастасия Гизатова.

Несмотря на почти двойной рост сделок с января по июнь в Татарстане, львиная доля покупок пришлась на новостройки. Коммерческая ипотека похоронила рынок вторичной недвижимости, уверена эксперт.

«Если мы посмотрим структуру сделок, то мы увидим, покупателей новостроек, там почти нет покупателей вторичного жилья. Они сделали правильно. Ранее я советовала не приобретать вторичное жилье с надеждой на то, что ставка будет снижена», — заметила Гизатова.

Она объяснила, что покупатель квартиры под ставку в 15-16% в дальнейшем не смог бы рефинансировать ипотеку под более низкий процент. Выгодной в тот период была только покупка жилья на первичном рынке и по льготным условием. После отмены же льготной ипотеки «рынок замер».

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#покупка жилья #Ипотека
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