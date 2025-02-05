Эксперт рассказал, как лучше россиянам накопить на старость

Гражданам России, которые желают накопить на старость, следует задуматься над вложениями в золото. Об этом заявил депутат Московской областной Думы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин, сообщает «Газета.Ru».

«Надежнее всего держать сбережения в облигациях и драгоценных металлах, в частности, золоте. Его стоимость стабильно растет в цене. За месяц показатель увеличился более чем на 10 тыс. рублей за унцию (тройская унция – примерно 31,1035 грамма – прим. Т-и)», – заметил депутат.

«Для 2025 года это, предположительно, пик, а в долгосрочной перспективе прогнозируется повышение до 300 тыс. рублей за унцию. Кроме банков, покупку и продажу золота стали предлагать ювелирные сети», – добавил он.

Кроме того, по словам Никитина, высокую стабильность демонстрирует и цена на рынке другого благородного металла – серебра: его стоимость «держится примерно на одном уровне с января».

При этом, по мнению общественника, иностранная валюта сейчас нестабильна, а рубль волатилен, и из-за геополитической обстановки ситуация в 2025 году не изменится. Он посоветовал гражданам РФ хранить накопления в той же валюте, в которой они собираются их тратить.